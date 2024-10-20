Россиянин раскладывал закладки с героином в Челябинске и попался

В Челябинске полицейские поймали наркокурьера, который раскладывал закладки с героином. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в Тракторозаводском районе на улице Танкистов. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали наркокурьера, который разложил девять свертков с порошкообразным веществом. У мужчины обнаружили еще один аналогичный сверток. Позже экспертиза показала, что содержимым является героин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

В ведомстве напомнили, что граждане, располагающие информацией о распространении наркотиков или о лицах, причастных к этому, могут сообщить об этом по телефонам 02, 102 и 112. Также можно лично обратиться в ближайший отдел полиции.

Ранее в Подмосковье женщина вышла с крупной партией наркотиков из леса и была задержана.