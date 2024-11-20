Под Екатеринбургом таксиста-мигранта обвинили в приставаниях к пассажиркам

В Свердловской области следователи проводят проверку после сообщений о домогательствах в отношении местных жительниц. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В ведомстве обратили внимание на ситуацию после публикаций в соцсетях. По словам свердловчан из города Арамиля, работающий таксистом мигрант из Средней Азии совершал противоправные действия в отношении женщин и девочек.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад.

По данным местных пабликов, иностранец заманивал пассажирок к себе и «предлагал свидание». В беседе с активистами мужчина рассказал, что у него есть трое детей. Он извинился и заявил, что делать так больше не будет.

До этого в Петербурге иностранца осудили за попытку изнасилования женщины. По версии следствия, он заманил ее к себе в квартиру, приставал и пытался надругаться. Гражданина Узбекистана приговорили к семи годам лишения свободы.

Ранее в Подмосковье одноногий мужчина попросил студентку помочь и домогался ее.