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В Подмосковье одноногий мужчина попросил студентку помочь и домогался ее

В Подмосковье мужчину без ноги задержали за то, что он домогался студентки

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Freepik

В Подмосковье мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как местная студентка заявила о домогательствах с его стороны. Об этом сообщает ИА Регнум.

Инцидент произошел в Одинцово. По словам самой пострадавшей, вечером она вышла из общежития в магазин, но по пути встретила мужчину, сидевшего в машине. Он попросил девушку помочь ему выйти из автомобиля, так как у него нет ноги и сам он это сделать не сможет. Когда студентка стала поддерживать инвалида, он стал приставать.

После произошедшего россиянка сбежала от незнакомца и только спустя несколько недель обратилась в полицию.

В отношении 43-летнего инвалида возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. На данный момент правоохранители занимаются расследованием.

Известно, что ранее фигурант уже был судим за подобные действия в отношении несовершеннолетних, но вскоре его освободили из-за болезни.

По словам местных жительниц, до инцидента мужчина уже домогался студенток в этом районе. О том, сколько девушек пострадало, неизвестно.

Ранее замдиректора семейного центра в Петербурге задержали по делу о педофилии.

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