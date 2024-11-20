Пожилая россиянка позволила мошенникам себя запугать и лишилась 12 млн рублей

В Смоленской области 62-летняя женщина позволила мошенникам себя запугать и лишилась 12 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, с жительницей города Вязьмы через мессенджер связалась неизвестная, которая представилась якобы сотрудницей банка и стала убеждать женщину, что ее личный кабинет взломали, предложив переоформить все банковские вклады. Россиянка не согласилась, однако позже ей позвонил другой аферист, представившийся «правоохранителем из Москвы». Преступник заявил, что в отношении пенсионерки якобы ведется следствие и она должна выполнять то, что ей говорят.

Пожилая женщина поверила мошенникам и следующие несколько дней следовала их инструкциям, снимая накопления со счетов и передавая их курьерам аферистов. Позже она рассказала об этом родственнице, которая указала, что россиянку обманывают.

Пенсионерка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий мошенников составил около 12 млн рублей.

Ранее россиянка продала ценные бумаги и озолотила мошенников почти на 50 млн рублей.