Психиатра-нарколога уволили из больницы в Москве из-за публикаций фото и видео с вечеринок

В Москве 28-летнюю россиянку уволили с должности психиатра-нарколога в больнице из-за публикаций фото и видео с вечеринок. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, женщина недавно переехала в столицу и устроилась на работу психиатром-наркологом в одно из государственных бюджетных учреждений. Она должна была выйти на работу 18 ноября, однако утром ей позвонили и попросили приехать не в отделение, а в отдел кадров. Там новую сотрудницу ждали юрист, глава отдела кадров и завотделением.

Женщине сказали, что ей необходимо менять образ жизни и что она не соответствует профессии врача, а затем дали подписать заявление об аннулировании трудового договора по собственному желанию. Ей также запретили публично называть номер больницы.

Сообщается, что такое мнение в учреждении сложили из-за Telegram-канала врача, где она выкладывала фото и видео с вечеринок. По словам женщины, ранее никаких проблем с работой из-за этих материалов у нее не возникало.

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