Директор компании уволил 99 из 110 сотрудников за отсутствие на утреннем собрании

Генеральный директор американской компании уволил 99 из 110 сотрудников за отсутствие на утреннем собрании, пишет NDTV.

Руководитель одной из американских компаний уволил практически всех своих сотрудников из-за их неявки на плановое утреннее собрание. Об этом стало известно в социальных сетях после того, как экс-сотрудники опубликовали письмо с уведомлением об увольнении.

По словам мужчины, он пришел на новую работу в компанию, занимающуюся продажей музыкальных инструментов, но был уволен всего через час после своего прихода.

«Тем из вас, кто не явился на встречу сегодня утром, считайте это официальным уведомлением: вы все уволены. Вы не выполнили то, о чем договаривались, вы не выполнили свою часть контракта», — говорилось в письме.

Начальник также добавил, что требует вернуть все, что было взято у компании, и выйти из всех рабочих аккаунтов.

Ранее китаянку уволили с работы за отказ покупать завтрак начальнице.