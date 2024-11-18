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Директор компании уволил 99 из 110 сотрудников за отсутствие на утреннем собрании

NDTV: в США директор компании уволил 99 из 110 сотрудников за неявку на утреннее совещание

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Shutterstock

Генеральный директор американской компании уволил 99 из 110 сотрудников за отсутствие на утреннем собрании, пишет NDTV.

Руководитель одной из американских компаний уволил практически всех своих сотрудников из-за их неявки на плановое утреннее собрание. Об этом стало известно в социальных сетях после того, как экс-сотрудники опубликовали письмо с уведомлением об увольнении.

По словам мужчины, он пришел на новую работу в компанию, занимающуюся продажей музыкальных инструментов, но был уволен всего через час после своего прихода.

«Тем из вас, кто не явился на встречу сегодня утром, считайте это официальным уведомлением: вы все уволены. Вы не выполнили то, о чем договаривались, вы не выполнили свою часть контракта», — говорилось в письме.

Начальник также добавил, что требует вернуть все, что было взято у компании, и выйти из всех рабочих аккаунтов.

Ранее китаянку уволили с работы за отказ покупать завтрак начальнице.

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