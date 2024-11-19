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Житель Петербурга распылил перцовый баллончик в лицо женщине и устроил стрельбу

Мужчина в Петербурге распылил перцовый баллончик в лицо женщине из-за конфликта

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Shutterstock

Житель Санкт-Петербурга распылил перцовый газ из баллончика в лицо женщине, с которой у него произошел конфликт, и устроил стрельбу. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел накануне на Заневском проспекте, о нем сотрудникам правоохранительных органов сообщил очевидец. Он рассказал, что услышал звуки стрельбы.

«Прибывшие по адресу стражи порядка установили, что в процессе конфликта по неозвученной причине ранее судимый мужчина распылил перцовый газ из баллончика в лицо женщине. После этого он решил выстрелить в воздух из пневматического пистолета», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В отношении него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Пострадавшая получила химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз, она написала заявление в полицию.

17 ноября сообщалось, что в Приморском районе Петербурга подростки устроили конфликт с кондуктором трамвая. За работника общественного транспорта заступился один из пассажиров, в ответ дети распылили ему в лицо перцовый баллончик.

Ранее стало известно, что российские подростки избили охранника ТЦ битой и распылили на него перцовый баллончик.

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