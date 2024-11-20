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В Кирове юноша сделал подростку замечание о внешнем виде и получил выстрел в лицо

Baza: в Кирове юноше выстрелили в лицо из-за замечания

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Телеграм-канал Baza

Молодой человек из Кирова попал в больницу после того, как сделал замечание подросткам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на улице Красина. По данным источника, 18-летний юноша окликнул двоих братьев около одного из домов и поинтересовался, не неформалы ли они. Узнав, что они не принадлежат субкультуре, прохожий выразил недовольство.

«Он начал предъявлять одному из братьев за окрашенные волосы и широкие штаны», – сообщается в публикации.

Подростки, как рассказал один из них, пытались игнорировать молодого человека, но он стал подходить ближе. В результате один из них выстрелил из ракетницы в лицо прохожему.

После этого братья сбежали. Пострадавшего тем временем госпитализировали с переломом костей лицевого скелета и контузией глазного яблока. На данный момент неизвестно, сможет ли он восстановить зрение.

Молодых людей задержали. В полиции проводят все необходимые мероприятия.

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