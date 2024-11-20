Депутат Романов поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Текст поздравления парламентарий опубликовал в своем Тelegram-канале.

«От всей души поздравляю почетного гражданина Санкт-Петербурга, Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения! Ваши неустанные труды по продвижению нравственных идеалов и укреплению патриотизма в обществе, защите наших традиционных ценностей, сохранению народного единства, межконфессионального мира – это искреннее и праведное служение церкви и России, пример высочайшей духовности, мудрости и преданности отечеству», — написал депутат.

Романов подчеркнул, что проповеди патриарха, с которыми он обращается к пастве, придают гражданам силы для дальнейших трудов на благо родной страны.

«Ваше воззвание к милосердию, добру, справедливости помогает православным людям обрести незыблемую духовную опору», — добавил он.

Также парламентарий отметил, что работа патриарха Кирилла по восстановлению разрушенных и строительству новых храмов заслуживает огромного уважения.

«Петербуржцы благодарны вам за это, а также за поддержку и внимание к сохранению и развитию культурного, образовательного, научного и духовного потенциала города на Неве. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в трудах на благо отечества, во имя православной веры», — написал депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения по телефону. Напомним, патриарху Кириллу 20 ноября исполнилось 78 лет.