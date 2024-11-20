Девушка-подросток пострадала при атаке ВСУ по Белгородской области

В селе Стригуны Борисовского района при атаке украинского беспилотника пострадала 15-летняя девушка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и ушиб коленного сустава. Она была доставлена в детскую областную клиническую больницу. Пациентке оказывают всю необходимую помощь, заверил глава региона.

20 ноября Гладков сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Отрадное Белгородского района, в результате чего пострадал один человек. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Губернатор отметил, что также украинские войска атаковали село Веселая Лопань, где в результате падения FPV-дрона был поврежден грузовой автомобиль.

До этого Гладков сообщил, что Белгородскую область атаковали пять беспилотников ВСУ, один человек получил ранения. Кроме того, в результате удара была пробита крыша жилого дома.

Ранее губернатор Белгородской области заявил о подготовке к тяжелой зиме.