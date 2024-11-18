В Белгородской области мирный житель пострадал из-за атаки БПЛА

Пять беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область, один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги Никольское — Ясные Зори дрон нанес удар по пассажирскому автобусу. Ранен водитель», — заявил он.

По словам политика, в результате инцидента водителя госпитализировали с осколочной раной ноги. На данный момент медики оказывают ему всю необходимую помощь. Кроме того, в результате атаки была пробита крыша жилого дома. В селе Грузское два беспилотника выбили окна и повредили кровлю зданий.

На месте атаки работают оперативные службы города. Данные о последствиях уточняются.

В этот же день Гладков сообщал, что два мирных жителя пострадали в результате атаки БПЛА. Они получили осколочные ранения, их госпитализировали.

16 ноября Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины в течение дня атаковали территорию Белгородской области более чем 30 беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, в Грайворонском округе по четырем селам был выпущен 21 снаряд.

Ранее жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников.