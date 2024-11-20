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Судимый россиянин избил и ограбил юношу, отказавшегося дать ему деньги в долг

В Воронеже мужчина избил и ограбил юношу, отказавшегося дать ему деньги в долг

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Depositphotos

В Воронеже 24-летний местный житель избил и ограбил 19-летнего юношу, который отказался дать ему деньги в долг. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел на Ленинском проспекте. Молодой человек повстречал ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью местного жителя, с которым его познакомили друзья. В ходе общения мужчина попросил у юноши в долг, однако тот отказался дать деньги.

После этого мужчина избил молодого человека и заставил его сдать в ломбард телефон — вырученные за него три тысячи рублей злоумышленник присвоил себе. Кроме того, нападавший принудил юношу отдать ему $600, которые хранились дома у россиянина и принадлежали его родственнику. Получив деньги, преступник скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Полицейские задержали подозреваемого, он частично признал свою вину. Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее недовольный клиент устроил скандал и ограбил массажистку в Москве.

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