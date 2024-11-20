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На Сахалине опекун два года истязала 12-летнюю девочку

На Сахалине опекун избивала 12-летнюю девочку в течение двух лет

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Жительница Сахалина стала фигуранткой уголовного дела за издевательства над 12-летней девочкой, женщина систематически избивала ребенка. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

48-летняя жительница Корсакова взяла под опеку воспитанницу детского дома «Маячок». С января 2023 года по сентябрь 2024 опекун несовершеннолетней систематически применяла к ней физическую силу, жестоко избивая ребенка.

Когда о происходящем в семье стало известно, школьницу у опекуна изъяли. В отношении женщины возбуждено уголовное дело об истязании. Обвиняемой может грозить от трех до семи лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Архангельске мать и отчим истязали ребенка за непослушание.

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