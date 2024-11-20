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В Балаково мужчина оттаскал женщину за волосы и был объявлен в розыск

Мужчину из Балаково, оттаскавшего женщину за волосы в баре, объявили в розыск

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РИА Новости

В Саратовской области мужчина стал фигурантом уголовного дела после применения насилия в отношении знакомой. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в одном из кафе-баров города Балаково. По предварительным данным, россиянин оттаскал одну из посетительниц заведения за волосы. В результате он травмировал женщину, о характере повреждений не сообщается.

В отношении 25-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сам молодой человек покинул территорию России. Его объявили в межгосударственный розыск.

«В связи с тем, что мужчина скрылся от органа предварительного следствия, проводятся мероприятия по установлению его местонахождения», – поделились в прокуратуре.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего. Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.

Ранее депутат из Дагестана назвал пропавшую дочь шахидкой, чтобы ее быстрее нашли.

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