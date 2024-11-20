Подросток оказался должен $3000, покупая каждый день своей девушке ее любимое блюдо

Подросток из Малайзии влез в долги, покупая каждый день своей девушке ее любимое блюдо, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, 15-летний подросток из Селангора накопил долг в размере $3000, чтобы удовлетворить страсть своей девушки к популярному блюду из баррамунди, приготовленному в кисло-сладком соусе. Школьник рассказал, что ему было стыдно просить денег у родителей, и он наткнулся на рекламу ростовщиков.

В конечном итоге он занял денег у 12 разных кредиторов. Чувствуя себя подавленным, он обратился за помощью в фонд, направленный на помощь жертвам незаконного кредитования.

Сообщается, что родители школьника уже проинформированы о ситуации.

«Вероятно, ему было слишком стыдно обратиться за помощью к своей семье, и вместо этого он обратился к нелегальным кредиторам», — говорится в заявлении.

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