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В соцсетях раскритиковали блогершу, которая накрасилась перед родами

WOB: блогерша из Малайзии накрасилась перед родами и столкнулась с критикой в соцсетях

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ammarazizann/TikTok

В соцсетях раскритиковали блогершу из Малайзии, которая накрасилась перед родами, пишет World of Buzz.

Блогерша из Малайзии Адира Салахуди опубликовала видео из роддома, где она готовится к родам, нанося макияж. Кадры стали вирусными, а пользователи соцсетей поделились на два лагеря. Кто-то раскритиковал будущую мать за такой контент. По мнению людей, излишний мейкап может сыграть злую шутку.

«Врач может не увидеть, что лицо роженицы стало бледным, что свидетельствует о большой потере крови», — пишут зрители.

Другая часть подписчиков не увидела в действиях Адиры чего-то предосудительного. Некоторые женщины поделились собственным опытом и отметили, что сами также использовали косметику в аналогичных ситуациях, чтобы снять напряжение.

Ранее в соцсетях раскритиковали мать, накормившую шестимесячного ребенка стейком с кровью.

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