Россиянам рассказали о пользе сезонных фруктов и овощей для здоровья

Сезонные фрукты и овощи полезно включать в свой рацион питания, потому что они помогают укрепить иммунитет человека. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на специалистов.

По их словам, из них можно получить каротин, витамины A, B, С, К и Р, клетчатку, крахмал, фруктозу, пектины и другие полезные вещества. Поздней осенью они советуют есть различные виды капусты, болгарский перец, хурму, киви, гранат, клюкву и цитрусовые.

«Когда на улице царят холода и снега, укреплять иммунитет особенно важно. Несмотря на непригодные условия для самостоятельного выращивания овощей и фруктов, получать витамины из природных даров возможно. В этом помогут осенние запасы и продукция из теплых уголков Земли», — добавили в сообщении.

Так, например, зимой можно есть тыкву, редьку, томаты, айву, хурму, шиповник, картофель, цитрусовые, виноград, груши, яблоки и апельсины.

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова до этого рассказала «Газете.Ru», что фрукты и ягоды в основном считаются диетическими продуктами, однако среди них есть и такие, которые отличаются высокой калорийностью. Она отметила, что калорийность фруктов и ягод главным образом обусловлена содержанием в них углеводов — чем их больше, тем выше и калорийность. Так, бананы, виноград, хурма и авокадо отличаются более высокой калорийностью.

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