Под Челябинском две породистые собаки отравились во время прогулки

В пригороде Челябинска две собаки попали в клинику после прогулки. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в ЖК «Белый хутор». Хозяева обратили внимание на ухудшение самочувствия двоих далматинов. У питомцев поднялась температура, наблюдались судороги. Ветеринары диагностировали отравление и оказали животным всю необходимую помощь, но спасти их не смогли.

«Ушли за полтора часа, в жутких мучениях», – поделились хозяева.

Они предполагают, что кто-то намеренно оставляет на улице отраву, чтобы животные болели. Этот случай стал, по их словам, пятым за последний месяц.

Известно, что пострадавшие далматины были в намордниках, но это не спасло их от отравления.

«Врач сказал, что достаточно вдохнуть эту отраву», – рассказал один из владельцев.

Хозяева уже обратились в полицию. На данный момент правоохранители проводят проверку и уточняют информацию по другим случаям.

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