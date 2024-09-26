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В российской школе третьеклассницу избили на глазах у учителя

В Татарстане пятиклассник напал на третьеклассницу и избил на глазах у учителя

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Depositphotos

В Нижнекамске ученицу третьего класса избили на глазах у учителя, сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в школе №31 во время перемены. Пятиклассник спровоцировал драку с младшеклассницей, отобрав у нее пластилин. Та погналась за ним, а мальчик стал бить ее по голове и таскать за волосы.

На видео, снятом другими детьми, видно, как школьник делал удушающий прием ногами, пинал пострадавшую ногами по голове. По словам матери девочки, учительница, оказавшаяся поблизости, не вмешалась в происходящее, хотя на кадрах видно, что педагог криком отогнала хулигана, а затем подошла к лежащей на полу школьнице.

Женщина обратилась в полицию и написала заявления не только на мальчика, но и на педагога. По словам родительницы, ребенок, напавший на ее дочь, уже состоит на учете в ПДН, так как не в первый раз устраивает драки в школе.

Ранее тюменскую школьницу увезли на скорой после разборок в школьном туалете.

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