Женщина бросила девятилетнего мальчика в лесу и заявила, что он потерялся

В Шотландии женщина вывезла девятилетнего мальчика в лес, а затем попыталась замести следы, заявив о его пропаже. Об этом сообщает Mirror.

В начале сентября 2022 года мальчик проводил время с 31-летней Эшли Магковерн и другими людьми, вечером ребенок сел в машину женщины, которая отвезла его в сельскую местность. К тому времени уже стемнело, а недавно прошедший ливень превратил землю в трясину. Магковерн знала, что мальчик боится темноты, но завела его в чащу и оставила там без еды и воды, в одной рубашке с короткими рукавами и штанах. Затем она написала своему отцу, что не знает, где находится ребенок, и что она высадила его посреди улицы, чтобы он вернулся домой на велосипеде. В поисках мальчика приняли участие около 80 полицейских, вертолет, горные спасатели и береговая охрана.

Перепуганного и измученного ребенка нашел спустя сутки после описанных событий местный житель, он гулял с собакой по лесу и услышал плач, а затем наткнулся на окровавленного школьника. На нем не было ботинок и носков, он был в смятении и едва стоял на ногах. Прибывшие спасатели срочно доставили его в машину скорой помощи, где выяснилось, что у пострадавшего не только травмы груди и шеи, но и подозрение на перелом лодыжки. Анализы также показали, что у юного пациента поврежден мозг из-за кислородного голодания. Теперь он зависим от инвалидного кресла, из больницы его выписали лишь спустя несколько месяцев. Специалисты определили, что перед тем, как вывезти ребенка в лес, Магковерн несколько недель накачивала его наркотиками и алкоголем.

Мальчика допросили лишь в ноябре 2023 года, однако он так и не смог с точностью вспомнить, как он оказался в лесу и кто его туда привел. Женщина признала себя виновной в том, что умышленно пренебрегла интересами ребенка и подвергла его жизнь опасности. Суд над шотландкой продолжается.

Ранее отец решил вывезти шестилетнего сына в лес и оставить его там на ночь в качестве наказания.