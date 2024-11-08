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Отец решил вывезти шестилетнего сына в лес и оставить его там на ночь в качестве наказания

Во Франции мужчина вывез в лес сына ночью за то, что тот плохо вел себя днем

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Depositphotos

Во Франции отец пытался бросить шестилетнего сына в лесу, но ребенок зацепился за машину и получил серьезные травмы. Об этом сообщает L'Est Républicain.

Инцидент произошел 31 октября в департамент Мёрт и Мозель на северо-востоке страны. По данным газеты, в темное время суток 44-летний мужчина вывез ребенка в лес и решил оставить его там в качестве наказания. Предполагается, что таким образом отец отреагировал на то, что его сын вел себя неуправляемо в развлекательном центре в течение дня. Однако мальчик попытался схватиться за ручку двери уезжающей машины родителя, упал и получил травму головы, раны на лице и руках.

Отец подобрал сына, находившегося в шоковом состоянии, и обратился в отделение неотложной помощи ближайшей больницы. Медперсонал засомневался в достоверности описанных родителем причин травм и сообщил о маленьком пациенте в полицию. На допросе подозреваемый заявил, что его ребенок пострадал в результате «несчастного случая» из-за поломки автомобиля, но потерпевший рассказал свою версию событий.

Мужчину подозревают в жестоком обращении с ребенком и умышленном нанесении ему тяжелых травм, до суда он будет находится под судебным надзором, ему также запретили общаться с сыном.

Ранее восьмилетнего мальчика вытолкнул из окна четвертого этажа его старший брат.

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