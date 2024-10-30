В Китае мужчина прыгнул в реку, чтобы спасти незнакомую девочку

В Китае незнакомый мужчина спас девочку, которая тонула в реке, пишет *Mirror*.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в китайской провинции Гуйчжоу. Проходивший мимо мужчина увидел, как в реке с сильным течением тонет девочка, зовущая на помощь. Он сразу кинулся в воду и поплыл в сторону школьницы, обнял ее и зацепился за дерево, пока очевидцы не кинули спасательный круг.

Личность китайца на данный момент остается неизвестной, так как после спасения он быстро покинул место происшествия. Семья девочки выразила ему глубокую благодарность и надеется, что полицейским удастся его разыскать и наградить за геройский поступок.

Ранее в США одноклассник спас подростка, у которого случилась остановка сердца. Инцидент произошел на тренировке по баскетболу. Пока подросток делал сердечно-легочную реанимацию, остальные люди вокруг выполняли его команды.