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Бармен подсыпала слабительное и плевала в напитки посетителям ресторана в Забайкалье

Бармен ресторана в Краснокаменске плевала в напитки и добавляла слабительное

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Shutterstock/Maksym Fesenko

Бармен сетевого ресторана «Гриль Хаус» в Краснокаменске плевала в напитки «неугодным» посетителям и добавляла туда слабительное. Об этом Chita.ru сообщила постоянная посетительница заведения.

Женщина утверждает, что официантка отказалась нести ей чай с плевком от бармена с темными волосами и в очках. По словам гостьи, девушка, работающая на баре, особенно недолюбливает участников акции «Напиток за отзыв», которую она цинично переименовала в «Харчок за отзыв». Бармен также призналась в том, что подмешивала слабительное в напитки девушки-администратора. Коллега обвиняемой рассказала, что та плевала в напитки без повода, в том числе постоянным клиентам. В конце концов девушка, назвавшая обвинения шуткой, призналась, что плевала в мохито.

«Из-за нехватки людей пришлось возвращать одну сотрудницу, которая работала раньше. Она казалась мне милой, а потом начала себе много позволять по отношению ко мне и к другим сотрудникам. Затем началось: «Видишь ее? Я постоянно ей плюю в чай». <…> Это было иногда без повода. У нас был постоянный посетитель, и ей, как выяснилось, она постоянно плевала. Об этом она говорила и другим сотрудникам», — рассказала одна из работниц заведения.

Узнавшая о происходящем в ресторане посетительница обратилась с жалобой в санэпидемстанцию и городскую прокуратуру. Владелица филиала «Гриль Хаус» Ирина Кошечкина заявила, что немедленно уволила сотрудницу, обвинив во всем свою экс-подчиненную, которая якобы должна была следить за барменом. При этом в переписке с посетительницей ресторана она нахамила и предложила ей «за поход к психологу 3 тысячи рублей». Жалобы на тараканов в еде и напитках Кошечкина опровергла и заявила, что дезинсекция проводится регулярно.

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