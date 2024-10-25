На Ибице шеф-повар напал на пожилого туриста, которому не понравилось его блюдо

Шеф-повар ресторана на Ибице напал на пожилого туриста за то, что тот вернул ему блюдо, пишет Murcia Today.

Инцидент произошел еще в сентябре в одном из ресторанов в Санта-Эулалии. 72-летний немецкий турист пришел туда, чтобы пообедать с друзьями, а когда официант принес ему заказ, отказался от него. Мужчина сообщил работникам кухни, что блюдо, которое ему подали, было не тем, которое он заказал, и что оно было «в плохом состоянии».

Тогда шеф-повар ресторана, 37-летний испанец, появился в зале и с криками подошел к столику, где сидел недовольный клиент. Он толкнул гостя, отчего тот упал на пол, ударившись о спинку стула и повредив спину и шею. Пострадавшему пришлось немедленно покинуть ресторан и самому искать ближайшее медучреждение, однако там у него диагностировали лишь незначительные ушибы.

Через несколько дней пенсионер по-прежнему плохо себя чувствовал и вновь пришел к врачу. Его перевели в больницу в Пальме, где экстренно прооперировали из-за обнаружения двух тромбов. Шеф-повара, давшего волю чувствам, арестовали за нападение и нанесение тяжких телесных повреждений.

Ранее в центре Москвы посетитель бара ударил повара ножом в сердце под камерой видеонаблюдения.