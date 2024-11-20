Совфед одобрил списание долгов по кредитам участникам СВО

Члены Совета Федерации проголосовали за принятие закона, который предусматривает списание долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов СВО, их супругов, а также освобождение солдат от исполнительского сбора на период участия в спецоперации. Об этом пишет ТАСС.

По новому закону мобилизованные, призывники и другие граждане, которые заключили контракт с Минобороны РФ о прохождении службы с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год, будут освобождены от обязательств по кредитным договорам наряду с их супругами.

Речь идет о просроченных задолженностях, которые суды постановили взыскать до 1 декабря. Подчеркивается, что сумма обязательств, которые могут быть прекращены, не может превышать 10 млн рублей.

Также в ноябре кабмин поддержал законопроект, в рамках которого предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь участникам специальной военной операции в судах.

Ранее Центробанк России рекомендовал кредитным организациям простить ипотечные долги жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, жилье которых было разрушено во время обстрелов.