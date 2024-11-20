Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совфед одобрил списание долгов по кредитам участникам СВО

СФ принял закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участников СВО

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Члены Совета Федерации проголосовали за принятие закона, который предусматривает списание долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов СВО, их супругов, а также освобождение солдат от исполнительского сбора на период участия в спецоперации. Об этом пишет ТАСС.

По новому закону мобилизованные, призывники и другие граждане, которые заключили контракт с Минобороны РФ о прохождении службы с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год, будут освобождены от обязательств по кредитным договорам наряду с их супругами.

Речь идет о просроченных задолженностях, которые суды постановили взыскать до 1 декабря. Подчеркивается, что сумма обязательств, которые могут быть прекращены, не может превышать 10 млн рублей.

Также в ноябре кабмин поддержал законопроект, в рамках которого предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь участникам специальной военной операции в судах.

Ранее Центробанк России рекомендовал кредитным организациям простить ипотечные долги жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, жилье которых было разрушено во время обстрелов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами