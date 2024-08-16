Жителям приграничных территорий рекомендовали простить ипотечные долги

Центробанк России рекомендовал кредитным организациям простить ипотечные долги жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, жилье которых было разрушено во время обстрелов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.

«В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга», — сказано в тексте.

Отмечается, что при частичном разрушении дома, если он подлежит восстановлению, предлагается освободить от уплаты ипотечных платежей на год без начисления процентов.

«В особо тяжелых жизненных ситуациях долг также рекомендуется частично или полностью списать», — добавили в Центробанке РФ.

До этого сообщалось, что правительство России направит 600 млн рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области в результате атаки Вооруженных сил Украины. Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда. Правительство поручило МЧС проконтролировать целевое использование средств.

Ранее Центральный банк РФ пообещал переселенцам из Курской области до полугода отсрочки по кредитам.