Володин назвал регион с самым большим количеством трудовых мигрантов

Краснодарский край и Тверская область наиболее эффективно регулируют вопрос трудовой миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По его словам, всего 43 региона используют свои полномочия для регулирования трудовой миграции. Он добавил, что на данный момент тяжелая ситуация наблюдается в Самарской области, где «самые дешевые патенты, самое большое количество трудовых мигрантов».

«Кто мешает заниматься регионами, это полномочия. Да, там поменялось руководство. Это единственный аргумент, что новые губернаторы начнут наводить порядок. И об этом надо говорить», — заявил Володин.

Председатель ГД добавил, что не может быть, чтобы иностранный гражданин получал патент на все виды деятельности в стране. Он отметил, что жестоко ограничивают виды работ для мигрантов в Краснодарском крае и это важно, поскольку система должна работать эффективно.

До этого сообщалось, что детям мигрантов стало сложнее поступать в российские школы, поскольку сроки рассмотрения заявок значительно увеличились. Это связано с проведением межведомственных проверок, инициированных министерством внутренних дел, которые требуют больше времени, чем раньше.

Ранее в РПЦ назвали «верным и нужным» запрет приема детей мигрантов в школы.