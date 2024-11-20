Липецкий губернатор заявил о неприязни к мигрантам

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил негативное отношение как к легальным, так и к нелегальным иммигрантам. Его слова передает Telegram-канал «Площадь».

Артамонов подчеркнул, что существует заметная разница между легальными мигрантами и теми, кто находится в стране нелегально. Однако он добавил, что в целом ни те, ни другие не вызывают у него особого одобрения.

«Нам, в принципе, не очень... ни те, ни другие не нравятся», — сказал губернатор.

Тем не менее, глава региона также отметил, что привлечение мигрантов становится необходимостью для развития Липецкой области. Он привел пример, касающийся производственного сектора, чтобы продемонстрировать, что регион испытывает острую потребность в иностранных рабочих.

20 ноября члены Совета Федерации проголосовали за принятие законопроекта, предполагающего введение штрафов за подделку документов для организации незаконной миграции. Проект вносит изменения в статью 19.23 КоАП РФ, выделяя в отдельный состав правонарушения подделку, использование, передачу или продажу документов в целях легализации незаконно находящихся на территории России мигрантов.

За данное правонарушение юридическим лицам будет грозить штраф до 10 млн рублей, а в случае рецидива — до 60 млн рублей.

Ранее россиянка случайно узнала о прописанных в ее доме мигрантах.