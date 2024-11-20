Россиянам рассказали, как правильно перевозить экзотические фрукты

Туристический сезон в Таиланде традиционно начинается в ноябре-декабре, и популярность этого яркого направления неуклонно растет. Таиланд богат разнообразием фруктов, поэтому туристы всегда стремятся привезти их домой и «продлить» себе отпуск. О правилах перевозки экзотических фруктов «Газете.Ru» рассказали в чартерной авиакомпании AZUR air.

Фрукты можно перевозить как в ручной клади, так и в багаже. При этом, если пассажиры хотят взять фрукты в салон самолета, нужно уложиться в стандартную норму ручной клади. Такая норма на рейсах составляет одно место ручной клади общим весом не более 5 кг и габаритами не более 115 см в сумме трех измерений. Корзину с фруктами в салон взять нельзя — их нужно переложить в сумку или рюкзак.

«Если же в качестве ручной клади будет сумка или рюкзак с личными вещами, фрукты в салон взять не получится, их необходимо сдать в багаж. Фрукты не входят в стандартную норму провоза багажа, поэтому эта услуга платная. Стоимость составит 15 евро при оформлении на сайте авиакомпании или 20 Евро при приобретении услуги в аэропорту вылета», — отметили эксперты.

Таким образом, фрукты можно перевозить двумя способами: положить их в сумки или рюкзак и взять в салон в рамках разрешенной ручной клади или перевезти полноценную корзину с фруктами в багаже на платной основе.

«Стоит отметить, что не все фрукты подходят для перевозки. Аэропорты Таиланда запрещают вывозить из страны сильно пахнущие джекфрут и дуриан, которые могут создать дискомфорт для других пассажиров из-за своего специфического запаха», — заявили аналитики.

В 2024 году на бортах AZUR Air пассажиры перевезли более 1100 корзин с фруктами, что подчеркивает растущий интерес пассажиров к экзотическим угощениям, которые они могут привезти с собой домой.

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