Кинолог раскрыл, почему собаки могут отказываться от еды

Жаркая погода может снижать активность и аппетит у собаки, поэтому она может отказываться от еды. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Летом собаки могут меньше двигаться из-за жары и даже отказываться от приема пищи. Некоторые владельцы даже урезают рацион любимца, думая, что собака может поправиться из-за низкой активности. Но на самом деле корректировать питание самостоятельно не нужно. Как правило, питомцы не набирают лишние килограммы летом», — отметил эксперт.

По его словам, менять рацион питания питомца лучше после консультации с ветеринарным врачом. При этом кинолог уточнил, что отказываться от еды летом является нормой для собак. Он советует кормить их утром или поздно вечером и не заставлять животных есть насильно. Если питомец мало пьет, воду можно добавлять в сухой корм или консервы, заключил Голубев.

В июне Владимир Голубев говорил, что собакам не нужны разгрузочные дни, если у них нет расстройства пищевого поведения и других проблем с едой. Он предупредил, что голодовка без необходимости может нанести вред питомцу.

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