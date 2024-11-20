В Самарской области опровергли сообщения об эвакуации жителей

Власти Самарской области в Telegram-канале заявили, что объявления о планируемой эвакуации жителей региона в пункты временного размещения не соответствуют действительности.

Как отметили власти, в регионе провокаторы размещают фейковые объявления. Так, в сообщениях гражданам предлагают срочно зайти в интернет по неизвестной ссылке или по QR-коду. Подобные объявления могут появиться в социальных сетях или мессенджерах.

Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не переходить по сомнительным ссылкам, а за подробной информацией обращаться напрямую к официальным источникам.

Этим утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказывал, что пострадавших и разрушений после попыток атаковать беспилотниками регион не зафиксировали. Он отметил, что ситуация в регионе находится под контролем.

До этого министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО в период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября уничтожили над российскими регионами 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. 32 дрона было сбито в Брянской области, пять — в Смоленской, два — в Московской области и по одному — в Курской, Орловской и Ростовской областях.

Ранее дроны ВСУ атаковали площадки завода йогуртов и майонеза в Воронежской области.