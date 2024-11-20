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Россиянам посоветовали не принижать роль углеводов в питании

Нутрициолог Селиванова: не стоит принижать роль углеводов в питании

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Caftor/Shutterstock/FOTODOM

Углеводам часто приписывают ответственность за лишний вес, снижение когнитивных способностей и за многое другое. На этом фоне наблюдается тенденция полного отказа от углеводсодержащих продуктов. Однако такой подход к питанию в корне неверен. Об этом в интервью РИАМО сообщила нутрициолог Ирина Селиванова.

«Такая стратегия не приведет нас к здоровью. Во всем нужен баланс и понимание, какие углеводы лишние в нашем рационе», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что углеводы являются одним из основных микронутриентов, необходимых для функционирования организма, равно как белки и жиры. Кроме того, они являются основным источником быстрой энергии для клеток мозга и нервной системы.

По ее словам, из рациона следует исключить лишь простые углеводы, такие как сладости, выпечка и рафинированный сахар. Однако сложные углеводы, например, крупы, бобовые и цельнозерновые продукты, следует регулярно употреблять.

Диетолог из США Кирби Соренсон до этого перечислила самые популярные ошибки при похудении.

Одной из самых распространенных ошибок, по ее словам, является избегание жиров. Они играют важную роль в поддержании здоровья клеток, иммунной функции, передаче нервных импульсов, функционировании мозга и борьбе с воспалениями. К источникам полезных полиненасыщенных жиров относятся жирная рыба, орехи и семена, растительные масла, а также некоторые виды мяса и яйца.

Ранее врач объяснила, в каких случаях лучше отказаться от завтрака.

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