Перечислены самые популярные ошибки при похудении

По словам диетолога из США Кирби Соренсон, употребление яблочного уксуса, отказ от хлеба и углеводов, избегание перекусов, дробное питание и ограничение жиров в рационе не поможет сбросить вес. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врач уточнила, что яблочный уксус не способствует похудению, выведению «токсинов» из организма или нормализации уровня pH желудочной кислоты. Однако некоторые исследования показали, что этот продукт помогает регулировать уровень глюкозы в крови после приема пищи, богатой углеводами.

Сами углеводы, по словам Соренсон, являются важнейшими макроэлементами, которые необходимы организму для получения энергии. В рационе большинства здоровых людей углеводы должны составлять 45-65% от общего суточного количества калорий. Отказ от них не только не ускоряет процесс похудения, но и приводит к упадку сил.

Сбалансированная диета предполагает потребление разных углеводных продуктов, однако сложный их тип (состоящий из длинных цепочек молекул сахара) дольше сохраняет чувство сытости. Сложными углеводами богаты овощи, бобовые (фасоль, чечевица, нут) и зерновые (коричневый рис, овес). Диетолог подчеркнула, что продукты с простыми углеводами, такими как хлеб, сами по себе не вызывают увеличение веса. В рамках дневной калорийности их употребление безопасно для фигуры.

Другой распространенной ошибкой худеющих выступает избегание жиров. Они играют важную роль в поддержании здоровья клеток, иммунной функции, передаче нервных импульсов, функционировании мозга и борьбе с воспалением. К источникам полезных полиненасыщенных жиров относятся жирная рыба, орехи и семена, растительные масла, а также некоторые виды мяса и яйца. Насыщенные жиры, которые следует употреблять в умеренных количествах, содержатся в переработанном мясе, молочных продуктах, жареной пище и сладостях.

Соренсон добавила, что частота употребления пищи не оказывает существенного влияния на скорость основного обмена веществ (метаболизма) или общее количество расходуемых калорий. По этой причине в отказе от перекусов или «дробном» питании нет практического смысла с точки зрения снижения веса.

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