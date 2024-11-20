Украинцев будут лишать госнаград за поддержку РФ

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что Рада приняла закон, согласно которому граждан Украины будут лишать государственных наград за поддержку России.

По его словам, граждане, поддерживающие РФ, являются предателями Украины.

«Парламент принял в целом законопроект №11410 о лишении государственных наград предателей Украины», — поделился Железняк.

Он пояснил, что законопроект подразумевает лишение государственных наград — звания «Герой Украины» — и других государственных наград за популяризацию России.

До этого украинская журналистка Диана Панченко назвала президента страны Владимира Зеленского предателем.

Она напомнила, что в 2022 году «Зеленский обещал скорую победу», однако с тех пор пострадали сотни тысяч людей, а также потеряны территории и «украдены миллиарды».

Поводом для написания такого поста стало уголовное дело по обвинению Панченко в госизмене, которое возбудили после ее призыва к переговорам.

Ранее на Украине предложили упразднить пост президента страны.