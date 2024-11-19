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На Украине предложили упразднить пост президента страны

Нардеп Дубинский призвал упразднить пост президента Украины

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Evgeniy Maloletka/AP

Необходимо упразднить пост президента Украины для противостояния иностранному влиянию. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный по обвинению в государственной измене.

«Цели: (внести. — «Газета.Ru») изменения в Конституцию с целью упразднения поста президента», — говорится в его публикации.

Дубинский подчеркнул, что он собирается «зачистить» Украину от агентов иностранного влияния, которые превратили страну «в проект для международных разборок и бездонную кассу, из которой эти разборки оплачиваются».

По его мнению, чтобы построить независимое государство, украинское общество должно «демонтировать все надстройки внешнего управления, которые и привели Украину в ее нынешнее состояние».

Для достижения поставленных целей, кроме упразднения поста главы государства, нужно, в частности, усилить роль прокуратуры, изъять у Службы безопасности Украины несвойственные ей функции, ликвидировать неконституционные структуры и систему наблюдательных советов с иностранцами в них, а также принять закон об агентах иностранного влияния, добавил Дубинский.

Срок президентских полномочий нынешнего президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году отменили в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией.

В октябре бывший премьер-министр страны Николай Азаров отмечал, что выборы президента Украины могут пройти весной 2025 года из-за давления западных союзников. По его мнению, Запад не будет долго терпеть ситуацию, когда президентские полномочия Владимира Зеленского, а также депутатов Верховной Рады истекли еще в мае текущего года, «у многих это вызывает вопросы».

Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине пройдут только после наступления мира.

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