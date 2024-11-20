Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках форума «Диалог о фейках» заявила, что интернет-гиганты США занимаются уничтожением истории и зачищают правду в сети. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, глобальные интернет-корпорации манипулируют сознанием людей.

«Мы наблюдаем грубую подмену всевозможных понятий ведущих свою деятельность под неусыпным взором Вашингтона американских цифровых платформ и сервисов фактчекинга, особенно в исполнении корпораций Google и Meta» (признана в России экстремистской и запрещена), — пояснила Захарова.

Она добавила, что русскоязычный сегмент интернета и цифровое пространство Восточной Европы отданы компаниям VoxCheck и StopFake, которые подчиняются «Киевскому режиму».

До этого Захарова раскритиковала Германию за хаос в Европе. По ее словам, Германия не может навести порядок у себя, однако продолжает поставки средств и технологий Украине, превращая этим жизнь в Европе в ад.

Ранее Захарова призвала посла США в России прекратить врать.