В Кремле не пересматривали процедуру помилования осужденных за тяжкие преступления

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» заявил, что в Кремле не поднимался вопрос изменения критериев помилования осужденных за тяжкие преступления за участие в спецоперации. Так он прокомментировал помилование президентом сатаниста-расчленителя Николая Оголобяка.

«Вопрос не новый. Неоднократно такие вопросы звучали. Сейчас очень пристально всеми изучаются эти списки помилованных. Но еще раз повторяю: речь идет об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием определенного времени на передовой, участием в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование. Каких-то пересмотров на этот счет не было», — сказал представитель Кремля.

21 ноября издание 76.ru сообщило, что в Ярославле за участие в военной операции на Украине был помилован член банды сатанистов Николай Оголобяк, который в 2010 году получил 20 лет колонии за ритуальные убийства подростков и должен был выйти на свободу в 2030 году. Отмечается, что Оголобяк полгода пробыл на фронте, получил там ранение, в результате которого стал инвалидом, и 2 ноября вернулся в родной город.

В 2008 году Оголобяк и его друзья напоили знакомых девушек, вывели их в лес под предлогом посвящения в сатанисты, закололи кинжалами, расчленили и съели части их тел. Кроме людей, банда убивала животных, а также проводила кровавые ритуалы и совершала надругательства над телами умерших.

Ранее за участие в специальной военной операции помиловали Владислава Канюса, который убивал свою бывшую девушку на протяжении трех часов. В колонии убийца пробыл менее полугода.