Врач объяснила, как защитить кожу в холодное время года

В холодное время года кожа испытывает серьезный стресс, в том числе из-за перепадов температур. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-дерматолог поликлиники № 3 Красногорской больницы Марина Русак.

«При низких температурах кровеносные сосуды сужаются, значительно сокращается выработка естественного жира, который в норме создает защитный барьер. В помещениях теплый воздух пересушивает кожу, она становится раздраженной, стянутой, возможно появление зуда», — пояснила специалист.

Она посоветовала в помещениях использовать увлажнители воздуха и пить достаточное количество воды, чтобы не допустить пересыхания кожи. Кроме того, по ее словам, осенью и зимой следует отдать предпочтение очищающим средствам без содержания спирта: маслам, молочку, мицеллярной воде.

Людям с жирным типом кожи врач порекомендовала в качестве утренних кремов использовать не забивающие поры средства с витамином Е. Также она напомнила об обязательном ношении шапок, шарфов и перчаток.

Заведующий кафедрой дерматологии в Школе медицины и здравоохранения Университета Джорджа Вашингтона Адам Фридман до этого рассказал, какие средства для умывания опасны для кожи.

По его словам, антибактериальные очищающие средства для лица нарушают хрупкий баланс полезных кожных бактерий, которые защищают от патогенов и воспалений.

Ранее дерматолог назвала опасный бьюти-тренд, вызывающий инфекцию и пятна на лице.