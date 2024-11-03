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Врач рассказал, какие средства для умывания опасны для кожи

Healthnews: для умывания нельзя использовать антибактериальные срества

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Shutterstock/Rimdeika

Антибактериальные очищающие средства для лица нарушают хрупкий баланс полезных кожных бактерий, которые защищают от патогенов и воспалений. Об этом изданию Healthnews рассказал доктор Адам Фридман, заведующий кафедрой дерматологии в Школе медицины и здравоохранения Университета Джорджа Вашингтона.

Врач уточнил, что антибактериальные продукты для умывания лица в последнее время набирают популярность в социальных сетях. Пользователи утверждают, что такие средства могут уничтожать патогенные бактерии, а также защищать от акне или экземы.

Однако, по словам Фридмана, меньшее количество микроорганизмов на коже не выступает гарантией ее здоровья. «Живой» кожный барьер человека состоит из 500 видов бактерий, грибков и некоторых вирусов. Уничтожение этих сообществ может привести к непредвиденным последствиям, таким как повышение чувствительности кожи, сухость, растрескивание и высокая восприимчивость к инфекциям.

Дерматолог подчеркнул, что для лечения некоторых кожных заболеваний, вызванных бактериальной колонизацией, могут использоваться антибактериальные средства. Однако здоровым людям нужно использовать их с осторожностью или в принципе исключить из ухода. Врач рекомендует отдать предпочтение гелям и пенкам, содержащим глицерин или коллоидную (порошковую) овсянку. Они очищают кожу, не уничтожая важные бактерии.

Ранее врач назвала главную опасность водостойкой туши для ресниц.

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