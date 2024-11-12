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Невеста расплакалась из-за того, что к ней на свадьбу пришли 5 человек

NDTV: невеста из США рассказала, что к ней на свадьбу пришли 5 человек вместо 100

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kalina_marie_23/TikTok

Невеста из США расплакалась на собственной свадьбе, потому что почти никто не пришел на церемонию, пишет NDTV.

Калина Мари из Орегона рассказала, что испытала глубокое разочарование в день своей свадьбы, когда пришла в роскошно украшенный зал и обнаружила, что большинство гостей не явились. Все, о чем она мечтала, — сказочное торжество в окружении близких.

В своих социальных сетях Мари поделилась кадрами, на котором она и ее жених Шейн входят в зал, где сидят лишь пятеро гостей. Супруги признаются, что единственной радостью стал их сын, который провел родителей к алтарю.

Мари сообщила, что пригласила 75 человек цифровым способом и отправила 25 бумажных приглашений. Несмотря на разочарование, Мари решила продолжить праздник. Позже она добавила, что все еще пытается справиться с горем и гневом после случившегося.

Ранее в Китае жених накрыл 100 столов и пригласил на свадьбу 1000 человек, но никто не пришел.

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