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Охранник ночного клуба в центре Москвы избил девушку, отказавшуюся уходить

В Москве девушка пришла в ночной клуб и пострадала от рук агрессивного охранника

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Охранник ночного клуба в центре Москвы избил девушку, молодой человек которой слишком много выпил. Об этом пишет «Осторожно, Москва».

Все произошло в клубе «Bizi» на 3-й улице Ямского поля. Москвичка отправилась туда вместе со своими родственниками и бойфрендом, последний перебрал с алкоголем, и это заметила охрана. Компанию попросили выйти, но девушка отказалась подчиниться и попыталась пройти за столик, за который она оставила депозит в 10 тыс. рублей.

Тогда один из охранников повалил девушку на пол и начал ее бить, по словам пострадавшей, сотрудник находился в состоянии наркотического опьянения. Близкие девушки вызвали на место полицию, но по приезде стражи порядка отказались заходить внутрь.

«Они на себя надели автоматическое оружие и сказали, что не будут заходить в клуб, так как там много людей. Сказали, идите в скорую и снимайте побои», — вспоминает пострадавшая.

В итоге она подала заявление в полицию на следующий день. Девушка хочет привлечь внимание к ситуации, так как предполагает, что работник клуба, скорее всего, избежит наказания.

Ранее в Красноярске охрана выбросила из бара девушек, пострадавших от избиения мужчины в туалете.

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