В Красноярске охрана выбросила из бара девушек, пострадавших от избиения мужчины в туалете

В красноярском баре двух девушек избили в туалете и выгнали из заведения вместе с третьей подругой. Об этом сообщает ТВК.

Избиение посетительниц бара Yushin Brothers на улице Карла Маркса произошло 29 сентября. По словам матери одной из пострадавших, ее дочь пришла с подругами отдохнуть, но в туалете двое девушек повздорили с одним из гостей. Мужчина жестоко избил их, а когда пострадавшие собирались покинуть заведение, их уже втроем буквально выбросили на улицу.

«В туалете парень их толкнул, завязалась драка, он их избил. Очень сильно колотил, он пинал ногами. После девочки сразу направились домой, подошли к стойке. И тут подлетела охрана и выкинула их, как собак, из клуба», — рассказала телеканалу родительница. Как отмечается, в результате потасовки ее дочь получила сотрясение мозга, кроме того, врачи зафиксировали у нее на лице и теле синяки и ссадины.

По данным ТВК, в туалете, где неизвестный избил пострадавших, камер наблюдения не было, однако камеры около бара и у крыльца запечатлели жестокое обращение охраны с посетительницами. Также на кадрах видно человека, который, по предварительным данным, причастен к избиению девушек. Сейчас они ищут свидетелей инцидента и собираются обращаться в полицию.

Представители бара отметили, что в день происшествия они предоставили свое помещение организаторам проекта «Параллель» во временное пользование.

«Это было привлеченное мероприятие, на котором работала сторонняя охрана. Инцидент произошел в туалете, там нет камер, поэтому мы сами сейчас ищем очевидцев. Фото парня есть, он не был в форме охраны, поэтому утверждать кто это был точно – мы не можем. Что касается охранников, то они действительно вывели девушек из зала грубо, что видно на камерах», – уточнили владельцы заведения.

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