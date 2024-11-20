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В кинотеатре Севастополя развернули ПВР для жителей горящей многоэтажки

Развожаев: в Севастополе развернули ПВР в кинотеатре для жителей горящего дома

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в кинотеатре «Москва» в городе развернут пункт временного размещения для людей, чьи квартиры были повреждены в результате пожара в многоэтажке.

«По моему поручению на место выехал директор департамента общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский. Сейчас разворачивается пункт временного размещения для людей в кинотеатре «Москва», — написал Развожаев.

До этого МЧС России сообщило о пожаре в Севастополе по адресу: улица Хрусталева, дом 17. По данным ведомства, возгорание произошло на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь начал распространяться по балконам, что привело к эвакуации 23 жильцов. На месте работают 83 специалиста и 12 единиц техники.

Позднее стало известно, что при пожаре пострадали семь квартир и чердак. Сотрудники МЧС России спасли 25 человек, в числе которых один ребенок.

В 9:53 мск МЧС сообщило о ликвидации открытого горения.

19 ноября сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, произошедший в одном из корпусов института гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева в центре Ульяновска.

Ранее в Коми загорелась крыша трехэтажного дома.

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