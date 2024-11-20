Совфед одобрил запрет усыновлять детей из России гражданам стран, где можно менять пол

Совет Федерации одобрил закон о запрете усыновлять детей из России гражданам стран, где можно менять пол. Об этом сообщили на сайте Совфеда.

Авторы законопроекта до этого рассказывали, что сейчас смену пола, как юридическую, так и медицинскую, разрешают в 35 странах. Еще две страны разрешают менять пол только по медицинским показаниям.

За неделю до этого депутаты Государственной думы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.

При этом российские депутаты не приводили точный список стран, где запретят усыновлять и брать под опеку детей. В то время как при обсуждении закона в основном упоминаются западные страны, одним из мировых лидеров в области транспереходов считается дружественный России Иран — там смену пола одобряют даже религиозные власти (с 1983 года). По количеству таких операций Исламская республика уступает только Таиланду.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что с 1993 года иностранные граждане усыновили 102 тысячи российских детей. По его словам, в стране крайне важно исключить любую возможность посягательства на смену пола несовершеннолетними, если их забирает приемная семья за рубеж.

Ранее эксперты оценили призыв запретить узкие джинсы из-за угрозы смены ориентации.