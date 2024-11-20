Фанатка Басты написала заявление на мужа, потому что он не отпускал ее на концерты

В Петербурге фанатка Басты обратилась в полицию из-за мужа, который не отпускал ее на концерт. Об этом она рассказала 78.ru.

Первоначально сообщалось, что женщина обвинила супруга в избиении, однако она сама опровергла эту информацию. По словам петербурженки, в действительности муж не поднимал на нее руку, а лишь запер в квартире в день концерта.

16 ноября муж не отпустил жену на мероприятие, а потом объяснил, что лишь хотел, чтобы она извинилась за произошедшую на днях ссору. Однако его супруга тоже решила «пойти на принцип» и позвонила в полицию.

«Мы пообщались с полицией и просто вместе уже коллективно решили, и меня отпустили. <...> Какие штрафы там, я не знаю, может, и выставят. Я еще не знаю, просто пока что мне не звонили», — призналась женщина.

Ранее рэпер Баста благословил девушку на брак во время своего концерт.