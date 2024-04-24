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Девушке сделали предложение на концерте Басты: «Бери кольцо»

Рэпер Баста благословил девушку на брак во время своего концерта

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Алёна Яшина

Поклонник рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) сделал предложение своей девушке на концерте музыканта в Новосибирске. Об этом сообщает НГС.

На опубликованном изданием видео, молодые люди уже стояли на сцене, когда Вакуленко попросил фаната встать на одно колено с фразой: «Пусть постоит». В это время рэпер расспросил девушку, хороший ли ее избранник человек, проверенный ли он и послушный. После того, как девушка ответила на вопросы Басты, он произнес: «Тогда кольцо бери».

В октябре 2023 года другой молодой человек сделал предложение своей избраннице на концерте Басты в Барнауле. Тогда девушка расплакалась и ответила согласием, а Баста подарил ей большой букет розовых роз и поздравил помолвленных с важным решением.

Летом того же года девушка отказала своему парню, который попытался вручить ей кольцо на концерте рэпера OG Buda. Будучи уже на сцене, девушка сказала под крики фанатов: «Он мне сделал очень больно. Простите, пожалуйста, но я не могу сказать: «Да».

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