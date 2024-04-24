Девушке сделали предложение на концерте Басты: «Бери кольцо»

Поклонник рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) сделал предложение своей девушке на концерте музыканта в Новосибирске. Об этом сообщает НГС.

На опубликованном изданием видео, молодые люди уже стояли на сцене, когда Вакуленко попросил фаната встать на одно колено с фразой: «Пусть постоит». В это время рэпер расспросил девушку, хороший ли ее избранник человек, проверенный ли он и послушный. После того, как девушка ответила на вопросы Басты, он произнес: «Тогда кольцо бери».

В октябре 2023 года другой молодой человек сделал предложение своей избраннице на концерте Басты в Барнауле. Тогда девушка расплакалась и ответила согласием, а Баста подарил ей большой букет розовых роз и поздравил помолвленных с важным решением.

Летом того же года девушка отказала своему парню, который попытался вручить ей кольцо на концерте рэпера OG Buda. Будучи уже на сцене, девушка сказала под крики фанатов: «Он мне сделал очень больно. Простите, пожалуйста, но я не могу сказать: «Да».

Ранее Борисова рассказала, как случайно потратила миллион в салоне красоты.