Врач назвала факторы, которые могут мешать женщинам с ожирением иметь детей

Одной из причин, почему женщины с ожирением не могут иметь детей, является социальный фактор, потому что им может быть сложнее найти себе пару. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова.

«Есть еще одна проблема: то, что у нас действительно снизился процент естественных беременностей и возрастает потихонечку процент беременностей от ЭКО. Так вот, ЭКО делают женщины, — по статистике, — имеющие нормальную массу тела. Потому что ЭКО — это решение женщины цивилизованной, с высоким уровнем интеллекта», — сказала врач.

По ее словам, женщины с высоким уровнем интеллекта редко страдают от ожирения. Кроме того, Белоусова напомнила, что из-за проблем с лишним весом у женщины может происходить гормональный дисбаланс, который препятствует беременности.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что зачастую люди с лишним весом не могут похудеть из-за психологических блоков и ловушек. Многие не осознают, что получают какую-то выгоду от этой ситуации или используют лишний вес как защиту.

Ранее врач рассказала, как ожирение россиян влияет на демографическую ситуацию в стране.