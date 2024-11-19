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Врач рассказала, как ожирение россиян влияет на демографическую ситуацию в стране

Врач Белоусова: ожирение россиян влияет на демографическую ситуацию в стране

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Shutterstock

Ожирение является одним из факторов, который влияет на демографическую ситуацию в России, потому что это снижает способность к размножению. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова.

По ее словам, речь идет не только о женщинах, но и о мужчинах. Врач отметила, что чаще всего такие проблемы есть у жителей небольших населенных пунктов. Чтобы решить их, она призвала развивать санитарное просвещение среди населения и уделять больше внимания этой теме, потому ожирение не только влияет на возможность иметь детей, но и сокращает продолжительность жизни.

«Конечно, хотелось бы, чтобы врачи на этом заостряли внимание, чтобы медицина на этом заостряла внимание. Потому что санпросвещение у нас какое-то должно быть, и этому внимание надо уделять обязательно, потому что действительно эта проблема достаточно серьезная», — заключила Белоусова.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что зачастую люди с лишним весом не могут похудеть из-за психологических блоков и ловушек. Многие не осознают, что получают какую-то выгоду от этой ситуации или используют лишний вес как защиту.

Ранее сообщалось, что избыточный вес вдвое повышает риск развития рака.

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