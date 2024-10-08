Врач назвала продукты, провоцирующие тромбоз

Алкоголь может способствовать образованию тромбов, потому что он «обезжиривает» клетки крови. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, из-за этого клетки крови могут слипаться. К сгущению крови и тромбообразованию также приводят сладкие продукты, соль в составе консервированных продуктов и колбас, а также кофе и продукты с витамином K (например, шпинат). Чтобы не допустить этого, врач рекомендует есть продукты, которые разжижают кровь, а также пить достаточное количество воды.

«Предотвращают тромбообразование оливковое и льняное масло, чеснок, лимон и свекла. Также делают кровь более жидкой лесные ягоды. Полезна и малина — она содержит салицилаты, поэтому действует как аспирин», — уточнила Мухина.

Врач-кардиолог Юрий Серебрянский до этого говорил, что злоупотребление некоторыми растительными продуктами может повысить риск образования тромбов. Так, риск образования тромбов повышает аскорбиновая кислота, которой богаты черноплодная рябина и смородина. Из-за высокого содержания железа тромбозу способствуют яблоки. Также людям с повышенной свертываемостью крови не стоит злоупотреблять репой, клюквой и крапивой.

Ранее врач рассказала о профилактике тромбов у беременных.