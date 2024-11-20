Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин стал учеником гадалки и обманул ее на 2 млн рублей

Ученик обманул гадалку на 2 млн рублей, предложив заработать на криптовалюте

close
Depositphotos

В Екатеринбурге гадалка обратилась в полицию после того, как ученик предложил ей заработать и обманул. Об этом сообщает Ura.ru.

Недавно с пострадавшей, которая называет себя медиумом, составляет натальные карты и занимается гаданием на Таро, связался в мессенджере незнакомец. Мужчина представился Никитой Громовым и убедил женщину в том, что хочет стать ее учеником, та с радостью согласилась.

Громов рассказал наставнице, что торгует криптовалютой, и предложил ей тоже заработать на этом. Женщина поверила и вывела на «биржу» более 2 млн рублей. Ученик заверил гадалку, что деньги скоро появятся на счете, но затем удалил все свои сообщения и пропал.

Эзотерик поняла, что стала жертвой мошенника, и заявила на ученика в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее депутат Госдумы призвал запретить услугу после того, как ему погадали на Таро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами