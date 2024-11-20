Россиянин стал учеником гадалки и обманул ее на 2 млн рублей

В Екатеринбурге гадалка обратилась в полицию после того, как ученик предложил ей заработать и обманул. Об этом сообщает Ura.ru.

Недавно с пострадавшей, которая называет себя медиумом, составляет натальные карты и занимается гаданием на Таро, связался в мессенджере незнакомец. Мужчина представился Никитой Громовым и убедил женщину в том, что хочет стать ее учеником, та с радостью согласилась.

Громов рассказал наставнице, что торгует криптовалютой, и предложил ей тоже заработать на этом. Женщина поверила и вывела на «биржу» более 2 млн рублей. Ученик заверил гадалку, что деньги скоро появятся на счете, но затем удалил все свои сообщения и пропал.

Эзотерик поняла, что стала жертвой мошенника, и заявила на ученика в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее депутат Госдумы призвал запретить услугу после того, как ему погадали на Таро.